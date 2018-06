Turquia responde a ataque feito a partir da Síria

Pouco tempo depois, pelo menos seis morteiros foram disparados a partir da Turquia. Este é o quinto dia seguido em que a Turquia responde a ataques vindos da Síria. O prefeito de Akcakale, Abdulhaki Ayhan, confirmou a realização dos disparos de artilharia.

A televisão estatal síria informou que soldados entraram em confronto com dois grupos armados na noite deste sábado, matado vários de seus integrantes. Os grupos teriam entrado no país a partir do Líbano.

Os confrontos ocorreram nos subúrbios da cidade de Homs, localizada perto da fronteira libanesa. Segundo a televisão estatal, as forças sírias perseguiram os grupos, que voltaram ao Líbano.

De acordo com o Observatório Sírio pelos Direitos Humanos, tropas sírias intensificaram neste domingo sua ofensiva para retomar áreas nas cidades de Alepo e Homs e também em localidades nas proximidades da capital Damasco e em vilas perto da fronteira com a Jordânia. O grupo afirmou que os ataques deixaram mortos e feridos, mas não divulgou números. As informações são da Associated Press e da Dow Jones.