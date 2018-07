Turquia sugere instalar mísseis na fronteira síria Autoridades turcas têm discutido com seus parceiros da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) a eventual implantação de mísseis Patriot na Turquia, de acordo com a agência estatal turca Anatólia. Notícias que circulam nos meios de comunicação informaram que a Turquia contatou a Otan e os EUA e pediu a implantação dos mísseis ao longo da fronteira com a Síria, a fim de criar uma zona de exclusão contra possíveis ameaças de seu vizinho.