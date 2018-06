Turquia: suspeita de terrorismo pode ter entrado no país

Mais cedo, fontes do governo francês relataram acreditar que Hayat Boumeddiene, a namorada de um dos atiradores que morreu durante incursão policial para conter ataque a uma loja kosher na sexta-feira, deixou a França um dia depois do Ano Novo e chegou à Síria.

A fonte turca disse à Associated Press no sábado que uma mulher com mesmo nome da namorada de Amedy Coulibaly voou para Istambul no dia 2 de janeiro. Hayat Boumeddiene casou-se com Coulibaly em uma cerimônia islâmica não reconhecida pelo governo francês, que utiliza o nome de solteira de Hayat para se referir a ela durante as buscas.

Segundo o oficial da Turquia, a mulher se parecia com a foto de Hayat Boumeddiene distribuída pelo governo da França. Autoridades turcas acreditam que ela viajou para a cidade turca de Sanliurfa, perto da fronteira com a Síria no dia 4 de janeiro. Ainda conforme a fonte, depois disso, ela desapareceu.

O Ministério da Justiça francês emitiu na sexta-feira alerta de procurados por Boumeddiene e Coulibaly pela ligação com o assassinato de uma policial perto de Paris na quinta-feira e o ataque à revista satírica Charlie Hebdo na quarta-feira. Mas as autoridades do país informaram ontem que não havia indicação de que Boumeddiene estava presente no cerco à mercearia kosher. Fonte: Associated Press e Dow Jones Newswires.