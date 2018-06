Turquia volta a atacar fronteira síria A artilharia turca bombardeou ontem a Síria pelo quarto dia consecutivo, em retaliação a tiros de morteiro do país vizinho. Rebeldes se confrontam com as tropas do governo sírio perto da fronteira, reacendendo temores de que a crise pode se transformar em um conflito regional. Ainda ontem, o ministro da Defesa da Síria, general Fahd Jassem al-Freij, disse que a rebelião contra o regime do presidente sírio Bashar Assad será reprimida e que a violência que tomou o país terminará em breve.