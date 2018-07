Tuvalu declara estado de emergência por falta de água

O ministro de Relações Exteriores da Nova Zelândia, Murray McCully, disse que seu país está trabalhando com a Cruz Vermelha para enviar trabalhadores humanitários e suprimentos o mais rápido possível para o país insular. Segundo ele, Tuvalu declarou estado de emergência na semana passada, mas desde então a situação se deteriorou.

Falta água na capital, Funafuti, e em outras ilhas, disse McCully, que afirmou ter recebido relatos de que em alguns lugares a água doce vai acabar em alguns dias.

Um avião C-130 do serviço de Defesa da Nova Zelândia chegou a Tuvalu nesta segunda-feira levando duas unidades de destilação e suprimentos de água potável, informou McCully.

Tuvalu, um arquipélago de atóis de coral que abriga menos de 11 mil habitantes, não é o único local no Pacíficos que sofre com a falta d''água, já que nos últimos seis meses tem chovido pouco na região. Autoridades da Austrália e da Nova Zelândia também estão preocupadas com outras ilhas da região, dentre elas Tokelau.

O país, que fica no meio do caminho entre a Austrália e o Havaí, é um dos mais atingidos pelas mudanças climáticas e fica a apenas 4,5 metros acima do nível do mar. Há temores de que a elevação do nível do mar provoque o desaparecimento do território do país e deixe seus habitantes sem ter onde morar. As informações são da Associated Press e da Dow Jones.