TV crítica a Chávez é multada em US$ 2,2 milhões

CARACAS - A Comissão Nacional de Telecomunicações (Conatel) da Venezuela impôs ontem uma multa de US$ 2,2 milhões ao canal de TV Globovisión, crítico do governo, pelo suposto sensacionalismo durante a cobertura jornalística da rebelião carcerária de junho. A emissora considerou a punição, que representa 7,5% de seu faturamento de 2010, como "impagável", e afirmou que o pagamento pode levar à falência do canal de TV.

Segundo o presidente da Conatel, Pedro Maldonado, o canal foi condenado por "apologia ao crime, alterações da ordem pública e incentivo à agitação civil". "Estamos sancionando a Globovisión por seu comportamento editorial e pela forma como a notícia foi abordada", afirmou Maldonado.

O canal exibiu imagens de parentes dos presos muito exaltados em busca de informação das vítimas do motim na prisão de El Rodeo, onde cerca de mil detentos fizeram uma rebelião por quase um mês. Para a Conatel,o canal não exibiu as declarações das autoridades.

A vice-presidente da Globovisión, María Fernanda Flores, disse que não há como pagar a multa exigida pela Conatel. Ela disse ainda que a organização pretende recorrer em todas as instâncias possíveis da decisão.

Críticas da SIP. Durante o fim da assembleia da Sociedade Interamericana de Imprensa (SIP), em Lima, o novo presidente da entidade, o americano Milton Coleman, criticou a medida, que segundo ele tenta "calar as pessoas que querem manter a sociedade informada".

A jornalista da Globovisión Maria Arenas, que faz a cobertura da SIP para o canal venezuelano, a punição é uma nova maneira de tirar do ar o canal, sem fazê-lo de uma maneira explícita.

David Natera, presidente de uma associação de editores de impressos da Venezuela, o Bloque de Prensa Venezolano (BPV) disse que a decisão do governo chavista não surpreendeu. "É um atropelo a mais contra a liberdade de expressão na Venezuela. A Globovisión é um símbolo da liberdade de imprensa, é o único canal informativo que há naquele país", afirmou.

Para Natera, a sabotagem econômica contra a imprensa venezuelana é motivada pelo medo que Chávez tem de perder as eleições do ano que vem. "Eles impõem essa multa para fechar o canal, pois foi o que Chávez sempre quis. Ele sabe que quanto mais informação o povo tiver dos desastres que estão ocorrendo na Venezuela por sua culpa, maior será a oposição contra o seu governo."