TV cubana mostra Chávez, disposto, após cirurgia Após 18 dias sem aparecer em público, o presidente da Venezuela, Hugo Chávez, apareceu nesta terça-feira acompanhado do ex-líder cubano Fidel Castro, em vídeo transmitido pela TV estatal venezuelana. Chávez está em recuperação em Havana desde 10 de junho, após ser submetido a uma cirurgia de emergência para remoção de um abscesso pélvico, segundo informou o governo. No vídeo, Chávez - visivelmente mais magro e bem disposto - está conversando com Fidel, de pé, em um jardim. Em outro local, ele e Fidel aparecem sentados, conversando, acompanhados da filha mais velha do líder venezuelano.