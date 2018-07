TV da Coreia do Norte mostra funeral de Kim Jong-il A televisão estatal da Coreia do Norte mostrava, nesta terça-feira, o corpo do falecido líder Kim Jong-il em um caixão de vidro. Seu filho e sucessor Kim Jong Eun e outros altos funcionários homenagearam o líder. As fotos mostravam Jong Eun e outros, alguns com uniformes militares, em volta do caixão.