TV de Murdoch admite ter invadido e-mails

LONDRES - Menos de um ano após o escândalo de escutas telefônicas ilegais por jornalistas do tabloide News of the World, o canal de TV Sky News, também de Rupert Murdoch, admitiu ter autorizado duas vezes que repórteres tivessem acesso a computadores para obter informações privadas.

No último dia 5, em comunicado, a Sky News disse que teve acesso a e-mails de Anne e John Darwin, casal que ficou famoso na Grã-Bretanha depois que ele fingiu sua própria morte em um acidente para conseguir o dinheiro do seguro.