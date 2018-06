TV e rádios da Venezuela serão processadas

De acordo com o diretor do órgão, Pedro Maldonado, Villegas anunciou com antecedência que haveria a cadeia nacional. O procedimento administrativo tem como base a violação do artigo 10.º da Lei de Responsabilidade de Rádio e Televisão, que obriga os meios de comunicação a transmitir discursos oficiais do presidente, do vice-presidente e do ministro de Comunicação e Informação.

Segundo Maldonado, a emissora de televisão La Tele e as rádios Candela Pura 91.9 e Es 96.9 terão de apresentar seus argumentos de defesa nos próximos dias à Conatel.

A oposição cobra mais informações sobre o estado geral de saúde do presidente. O governo tem emitido uma série de comunicados sobre as condições de Chávez, mas sem dizer o tipo de câncer que o afeta. / EFE