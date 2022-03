TV Estadão inicia a série 'Entenda a guerra na Ucrânia' nesta terça-feira

A TV Estadão começa nesta terça-feira 08 a série de transmissões ao vivo "Entenda a guerra na Ucrânia" pra tratar os diferentes aspectos e impactos da invasão russa à Ucrânia. Os programas serão todas as terças e sextas-feiras ás 15h com a participação de analistas que abordem os passos de Rússia, Europa, Estados Unidos e cada desdobramento do conflito.

Para a primeira live, o professor de Relações Internacionais da ESPM-SP especialista na área de Segurança Internacional, Gunther Rudzit, estará presente para explicar o que significam as negociações entre Rússia e Ucrânia e qual o impacto das sanções a Moscou.

Para Entender Entenda a crise entre Rússia e Otan na Ucrânia O que começou como uma troca de acusações, em novembro do ano passado, evoluiu para uma crise internacional com mobilização de tropas e de esforços diplomáticos

Acompanhe as transmissões pelo portal, Youtube, Facebook, Twitter e Linkedin do 'Estadão'. A primeira live ocorre nesta terça-feira, 8, às 15 horas. Não perca!