‘TV Estadão’ realiza hoje debate sobre livro do colunista Lourival Sant'Anna

A TV Estadão realiza nesta sexta-feira 14, às 11 horas, um debate de lançamento do livro O Estado da Democracia: 100 colunas no Estadão, do colunista do Estadão e analista de assuntos internacionais Lourival Sant’Anna.

O encontro terá a participação do cientista político Sérgio Fausto e do jornalista Tonico Ferreira e terá a mediação do jornalista Rodrigo Cavalheiro.

O livro reúne os principais artigos sobre a democracia nos cinco anos da coluna de Sant’Anna no jornal. Um pouco antes, a partir das 8 horas, o jornalista concederá uma entrevista à Rádio Eldorado.

Segundo Sant’Anna, a quase ausência nos últimos anos de golpes militares clássicos, como o que ocorreu em Mianmar, em fevereiro, não indica um avanço da democracia no mundo. “Em nenhum lugar a democracia está se consolidando”, disse ele em entrevista ao Estadão recentemente.

De acordo com Sant’Anna, a ameaça, agora, vem pelo que define como “outra forma de autoritarismo”, hábil em capturar e desmantelar instituições e normalizar comportamentos públicos até então considerados inaceitáveis.

Na mesma entrevista, Sant’Anna afirmou que a deterioração da democracia é “um fenômeno mundial”. Na América Latina, especificamente, disse ele, “principal componente também é o populismo”. “Os partidos estão muito enfraquecidos. Veja a eleição no Peru: a Lava Jato teve um impacto tremendo sobrequatro ex-presidentes e sobre a líder da oposição. O surgimento de outsiders é o grande fenômeno. Há uma repulsa contra a política tradicional, e a busca desesperada por novas soluções, novos líderes. Há um grande desencanto, e há bons motivos para isso. A política tradicional realmente foi muito destrutiva”, afirmou.

O livro de Sant’Anna já está disponível no site da Amazon (amazon.com.br) nas versões impressa e Kindle.