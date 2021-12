TV estatal da Venezuela transforma Maduro no 'Super Bigode' em série animada

CARACAS - O presidente Nicolás Maduro ganhou nova roupagem e novos poderes em uma série animada da televisão estatal da Venezuela (VTV). Com roupa vermelha e azul, uma capa igual a do Super-Homem e um braço de ferro, além de um boné vermelho com a bandeira do país, Maduro se torna o Super Bigode, um herói que ajuda o povo venezuelano a escapar das "armadilhas" montadas por seus adversários internos e externos.

O nome do herói veio do próprio presidente, que, em 2019, usou a expressão em meio a uma crise com o Equador, quando foi acusado de estar por trás de protestos no país vizinho pelo então presidente Lenín Moreno.

"Lenín Moreno disse que o que está ocorrendo no Equador (uma revolta política na época) é minha culpa. Eu mexo meus bigodes e um governo cai. Agora, estou pensando qual o governo que vou derrubar com os meus bigodes. Vejam, são super bigodes. Eu não sou o Super-Homem, sou o Super Bigode".

O programa de estréia teve duração de pouco mais de um minuto e mostrou o Super Bigode salvando o país de um apagão causado pelo líder dos Estados Unidos - na animação a referência é feita ao ex-presidente Donald Trump já que o líder americano tem um grande topete loiro. O vilão dispara um avião que causa um apagão na Venezuela.

No episódio, os opositores de Maduro Julio Borges e Henry Ramos aparecem como galinhas, que explicam ao presidente dos EUA terem tentado de tudo para derrubar o governo Maduro ao serem questionados sobre como o governo de "um simples motorista de caminhão" continua de pé. "Armadilhas, mentiras, fraudes, OEA, mas nada (funcionou)", dizem os dois opositores na animação.