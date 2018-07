TV estatal diz que Mubarak está em coma, mas médicos negam

CAIRO - O ex-ditador do Egito Hosni Mubarak está em coma após sofrer um derrame cerebral, noticiou a televisão estatal local neste domingo, 17, citando seu advogado, Farid el-Deeb. A informação, no entanto, foi negada pelo chefe da equipe médica do hospital no balneário Sharm el-Sheikh, Assem Azzam, onde o ex-ditador de 83 anos está internado sob custódia.

"Eu verifiquei. Ele está em condição estável. O que aconteceu é que ele teve um mal estar, porque diminuiu a pressão sanguínea. Os médicos estão atendendo isso", disse Azzam.

Fonte: Khaled Elfiqi/ EFE

Segundo agências de notícias internacionais, mais cedo o advogado do ex-ditador informou na televisão que Mubarak sofreu um derrame cerebral. Ele afirmou que os médicos estavam tentando fazer Mubarak reculperar a consciência. "Ele está morrendo", disse o advogado.

Mubarak está internado desde abril em um hospital no balneário egípcio de Sharm el-Sheikh, no Mar Vermelho. Ele foi internado após ter tido problemas cardíacos O ex-ditador será julgado em 3 de agosto sob a acusação de ordenar o assassinato de manifestantes durante a revolta de 18 dias que derrubou-o do poder no dia 11 de fevereiro. Estima-se que mais de 840 pessoas morreram durante as manifestações. Se for considerado culpado, ele pode ser condenado à morte. Ativistas suspeitam que seu advogado pode estar usando problemas de saúde como uma manobra para influenciar a opinião pública a seu favor e talvez até obter uma anistia.

Em 2010, Mubarak passou por um tratamento de câncer na bexiga e pâncreas. O advogado disse no mês passado que o ex-presidente poderia estar sofrendo com a recorrência da doença que, segundo ele, se espalhou para seu estômago. No entanto, dois médicos - um deles o chefe da equipe médica de Mubarak - afirmou que ele não tinha a doença.

(Com informações da AP, da EFE e Reuters)