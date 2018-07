TV estatal exibe vídeo de avião não tripulado dos EUA capturado por Teerã A TV estatal iraniana exibiu ontem imagens do que seria o avião não tripulado dos EUA que Teerã diz ter derrubado no início da semana. O vídeo mostra iranianos inspecionando o suposto drone que, segundo a TV, seria um modelo RQ-170 Sentinel. O chefe da divisão aeroespacial do Irã, general Ami Ali Hajizadeh, disse que o avião era controlado por satélite de duas estações, nos EUA e no Afeganistão, e foi detectado no leste do país. Os EUA admitiram ter perdido o drone e disseram não temer que os iranianos usem a tecnologia do avião.