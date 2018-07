TV estatal síria mostra manifestação favorável a Assad

Damasco e Aleppo são as maiores cidades sírias e as mais importantes sob o ponto de vista econômico. O governo conta com esse apoio para combater o levante contrário ao regime, que já dura sete meses, mas não dá sinais de enfraquecimento.

Seis civis, dentre eles uma mulher, foram mortos a tiros na Síria nesta quarta-feira, informou o Observatório Sírio de Direitos Humanos, sediado em Londres.

Quatro das vítimas morreram na cidade central de Homs. Elas foram alvo de grupos conhecidos como "shabiha", civis armados que defendem o governo.

Outras duas vítimas, dentre elas uma mulher, foram mortas em confrontos entre o militares e homens que seriam desertores do Exército em Qusayr, vila de Homs que fica perto da fronteira com o Líbano.

O Observatório também informou que um sétimo civil, que na terça-feira ficou ferido nas proximidades da capital Damasco, morreu na manhã desta quarta-feira.

Segundo ativistas, forças de segurança mataram a tiros na terça-feira quatro pessoas em Qusayr e na província de Deraa, ao sul, berço de protestos contrários ao regime, que tiveram início em meados de março.

A Organização das Nações Unidas (ONU) estima que mais de 3 mil pessoas, dentre elas 187 crianças, foram mortas na repressão contra os dissidentes sírios. As informações são da Associated Press e da Dow Jones