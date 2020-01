Irã ataca bases com soldados americanos no Iraque

WASHINGTON - Ao menos duas bases com soldados americanos no Iraque foram atacadas com mísseis iranianos, segundo a TV americana CNN, citando fontes do Pentágono. Fontes do governo americano informaram mais cedo que os ataques ocorreram a múltiplas localidades, incluindo a base de Ain al-Assad, no oeste do Iraque.

Segundo a TV estatal iraniana Press TV, a Guarda Revolucionária iraniana reivindicou os ataques com mísseis terra-terra contra a base, localizada na Província de Anbar. A TV iraniana havia afirmado antes que "dezenas de foguetes" iranianos foram disparados em resposta ao assassinato do general Qassim Suleimani em Bagdá em uma operação americana na sexta-feira. Desde então, o Irã tem ameaçado dar uma resposta à morte de seu general.

De acordo com as fontes americanas, ao menos dez foguetes foram disparados. Não está claro se há vítimas. A base foi visitada pelo presidente americano, Donald Trump, em 2018.

A Casa Branca informou que Trump está recebendo informações sobre o ataque e monitorando a situação. "O presidente está em consulta com sua equipe de segurança nacional", informou a porta-voz da Casa Branca, Stephanie Grisham, em comunicado. / AP e Reuters