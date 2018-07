TV mostra Exército israelense disparando contra manifestação pró-Palestina

Imagens de TV mostraram tropas israelenses disparando contra manifestantes pró-Palestina nas Colinas de Golã - território tomado da Síria por Israel - durante um ato no domingo.

Os ativistas marcharam em direção à fronteira, que é delimitada por uma cerca.

O Exército israelense disse que seus soldados gritaram alertas em árabe para os manifestantes antes de atirar para o ar. Em seguida, dispararam mirando nas pernas dos que chegaram à cerca. Os militares lançaram gás lacrimogêneo, o que provocou tumulto e correria.

A manifestação marcou os 44 anos da Guerra dos Seis Dias de 1967, quando Israel ocupou as colinas do Golã da Síria, os territórios palestinos - Cisjordânia, Faixa de Gaza e Jerusalém Oriental - e a península do Sinai do Egito.

O incidente deixou 22 mortos e pelo menos 300 feridos, afirmou o canal estatal sírio.