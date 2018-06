Twitter bloqueia conta de grupo neonazista O Twitter anunciou ontem que bloqueou, pela primeira vez no mundo, uma conta na Alemanha. O caso envolve um pequeno grupo neonazista, o Besseres Hannover. "Não queremos bloquear conteúdos, mas é bom ter as ferramentas para fazer isso de forma transparente", disse Alex Macgillivray, conselheiro jurídico do Twitter. Cerca de 20 membros do grupo estão sendo investigados por incitação ao ódio racial e formação de quadrilha. O pedido de bloqueio da conta havia sido feito pela polícia local.