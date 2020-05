Twitter classifica tuíte de Trump como enganoso pela primeira vez

O Twitter divulgou nesta terça-feira, 26, um rótulo de checagem de fatos nos tuítes do presidente americano Donald Trump, uma resposta a críticas de longa data de que a empresa é muito negligente quando se trata de policiar desinformação e falsidades propagadas por líderes mundiais.

A medida, que aumenta as tensões entre Washington e o Vale do Silício em um ano eleitoral, foi feita em resposta a dois tuítes de Trump nas últimas 24 horas. Os tuítes alegaram falsamente que as cédulas por correio são fraudulentas. A tarja do Twitter diz: "Conheça os fatos sobre as cédulas por correspondência" e redireciona os usuários para artigos de notícias sobre a alegação infundada de Trump.

Os tuítes, disse a porta-voz do Twitter Katie Rosborough, "contêm informações potencialmente enganosas sobre os processos de votação e foram rotulados para fornecer um contexto adicional em torno das cédulas por correio".

As ações do Twitter acontecem no dia em que a plataforma enfrenta uma enxurrada de críticas por outro conjunto de publicações de Trump. Na terça-feira, o viúvo de uma ex-funcionária, Joe Scarborough, pediu ao presidente do Twitter, Jack Dorsey, que excluísse tuítes do presidente Trump que promoviam uma teoria da conspiração infundada sobre a morte de sua esposa. /WP