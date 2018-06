Twitter veta venda de anúncios para meios de comunicação russos

WASHINGTON - A rede social Twitter decidiu proibir nesta quinta-feira, 26, os meios de comunicação russos Russia Today e Sputinik de comprar anúncios no site. A medida é uma resposta às suspeitas de interferência russa na eleição americana de 2016. O Kremlin reagiu ao veto, que considerou uma violação flagrante das regras internacionais.

+ Apresentadora de televisão anuncia candidatura à presidência da Rússia

“Serviços de inteligência americanos apontaram a RT e o Sputnik como parte dos esforços do Estado russo para interferir na eleição, algo que não queremos no Twitter”, disse a empresa em comunicado. “Não é uma decisão apressada e ela foi tomada como parte do nosso comprometimento em proteger a integridade e a experiência de nossos usuários.”

Ambos os canais seguirão como usuários do Twitter e não terão as contas banidas.

A empresa, no entanto, prometeu doar os US$ 1,9 milhão gastos em anúncios pelos dois veículos desde 2011 para um fundo para melhorar a qualidade da democracia, que inclui o combate à disseminação de notícias falsas e desinformação.

“Consideramos isso um passo agressivo contra o canal RT”, disse a porta-voz da chancelaria russa, Maria Zakharova. “Isso é resultado da pressão do establishment americano e de seus serviços de segurança. Tomaremos medidas retaliatórias.”