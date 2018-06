Tymoshenko concorrerá à Presidência da Ucrânia

Em 2010, Tymoshenko perdeu a disputa com Yanukovich em um segundo turno apertado. Um ano depois foi presa por abuso de poder, após um julgamento considerado fraudulento.

A disputa deve incluir ainda o empresário Petro Poroshenko e o boxeador que se tornou político Vitali Klitschko. Vários ex-apoiadores de Yanukovich, incluindo o ex-vice-primeiro-ministro Serhiy Tihipko, já anunciaram que também concorrerão.

Pesquisas recentes têm colocado Tymoshenko em terceiro lugar, atrás de Poroshenko e Klitschko, mas ela é conhecida pelas campanhas carismáticas e muitos eleitores seguem indecisos.

A ex-premiê disse que espera o apoio de sua base, no oeste e no leste do país, mas que se aproximará do leste, região que por muito tempo apoiou Yanukovich. Fonte: Associated Press e Dow Jones Newswires.