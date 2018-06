Tymoshenko pode ser libertada para se tratar no exterior O presidente da Ucrânia, Viktor Yanukovych, disse nesta quinta-feira que vai assinar uma lei autorizando a libertação de sua rival política Yulia Tymoshenko da prisão para buscar tratamento médico no exterior, numa tentativa de abrir o caminho para a ex-república soviética assinar um importante acordo comercial com a União Europeia.