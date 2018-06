Ucrânia: 10 pessoas morrem em ataque aéreo na cidade de Mariupol

Localizada no mar de Azov, Mariupol é o principal município entre a Rússia continental e a Crimeia e recentes combates na região levantaram temores de que forças separatistas, apoiadas pelos russos, tentam estabelecer uma conexão entre a Rússia e a Crimeia. Forças rebeldes estão posicionados a 10 quilômetros ao leste de Mariupol.

Autoridades da Ucrânia informaram que foguetes destruíram casas, o mercado e lojas. Um posto de controle militar ucraniano em uma estrada também foi atingido.

Os ataques a Mariupol seguem as últimas ameaças dos separatistas, que já declararam a intenção de uma ofensiva para aumentar o território sob controle. Mas, segundo comunicado oficial, não foi identificada nenhuma força rebelde armada se movendo em direção à cidade.

As Nações Unidas elevou, na última sexta-feira, para 5,100 mil a estimativa de mortos no conflito desde abril do ano passado. Fonte: Associated Press.