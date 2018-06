Ucrânia: 2 jornalistas russos são mortos no leste

O correspondente Igor Kornelyuk, de 37 anos, morreu durante uma cirurgia em um hospital depois de ser ferido enquanto fazia uma reportagem em Luhansk. O paradeiro do engenheiro de som que estava com a equipe estava desconhecido, mas no final da noite a rede anunciou que Anton Voloshin também havia morrido.

Autoridades russas expressaram indignação com as mortes. O primeiro-ministro Dmitry Medvedev disse que o governo ucraniano deve ser responsabilizado, enquanto a agência de investigação federal da Rússia anunciou a abertura de um processo criminal.

Viktor Denisov, um cinegrafista que trabalhava com Kornelyuk, disse em um programa de TV que eles estavam filmando refugiados ucranianos fugindo da região norte da capital da região quando o ataque com morteiros começou. O cinegrafista disse que não estava do lado do repórter quando ele foi ferido.

"A violência que atinge os jornalistas na Ucrânia está atingindo níveis sem precedentes. Voltamos a pedir aos beligerantes a fazerem o que for necessário para proteger os jornalistas como o exigido pelo direito internacional", disse Johann Bihr, chefe do escritório da ONG Repórteres Sem Fronteiras para a região da Europa Oriental e Ásia Central. Fonte: Associated Press.