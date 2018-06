Ucrânia: 20 mil pessoas protestam contra o governo

Os protestos começaram com discursos de líderes espirituais, como padres cristãos, um rabino e um líder muçulmano, que chamaram a população a se unir para protestar pelo governo que desejam.

A população ucraniana foi às ruas após decisão do presidente Viktor Yanukovych, no último mês, de parar as negociações com a União Europeia em benefício às relações mais estreitas com a Rússia. A decisão irritou os ucranianos, que esperavam relações mais próximas com a União Europeia após séculos de dominação russa.

Os protestos ganharam força após brutal repressão policial, em 30 de novembro, e a recente agressão da jornalista Tetiana Tchornovol. O governo tenta amenizar as manifestações ao diminuir a repressão nas ruas e liberar ativistas presos. Fonte: Associated Press.