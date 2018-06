Ucrânia: ações contra insurgentes tiveram sucesso

Turchynov disse aos legisladores que as forças do governo atacaram uma base rebelde na cidade de Slovyansk e outro posto de insurgentes em Kramatorsk, que distam cerca de 150 quilômetros a oeste da fronteira com a Rússia.

O Ministério da Defesa da Ucrânia disse que não houve vítimas, enquanto o exército prendeu três pessoas, incluindo uma que estava armada com um foguete lançador de granadas.

Jornalistas da Associated Press em Slovyansk ouviram rajadas de armas automáticas durante a noite, mas os detalhes da declaração de Turchynov não puderam ser confirmados de forma independente. Algumas alegações anteriores de operações bem sucedidas pelo governo interino provaram serem exageradas.

A situação era calma durante o dia de quinta-feira e não houve nenhum comentário dos porta-vozes dos insurgentes sobre o caso. Fonte: Associated Press.