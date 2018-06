Ucrânia acusa rebeldes de dar continuidade a ataques O ministério das Relações Exteriores da Ucrânia lançou mais dúvidas nesta quarta-feira se um instável cessar-fogo com separatistas pró-russos irá se manter, acusando os rebeldes no leste do país de continuarem os ataques contra as forças do governo e culpando a Rússia para não impedi-los.