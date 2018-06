Ucrânia altera estratégia de defesa e combaterá russos A Ucrânia alterou o foco de sua operação militar após uma série de retrocessos das forças de Kiev no combate aos rebeldes separatistas nos últimos dias. Forças militares russas foram vistas em Donetsk e Lugansk, as duas principais cidades tomadas pelos rebeldes ucranianos no leste do país, afirmou o coronel Andriy Lysenko, porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Ucrânia, o que levou o governo do país a afirmar que agora tem de lutar contra o Exército russo e não apenas contra os separatistas.