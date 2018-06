Ucrânia aprova novo governo com inclinação pró-Ocidente

O líder do governo será Arseniy Yatsenyuk, que atua como primeiro ministro desde fevereiro. Ele comandará uma coalizão de cinco partidos, incluindo o seu, a Frente Popular. No mês passado, eles formaram uma coalizão que busca uma agenda de reformas radicais na política e na economia.

Muitos dos ministros do novo gabinete receberam cidadania ucraniana nesta terça-feira, por decreto presidencial. Entre eles, a ministra de Finanças Natalie Jaresko, uma norte-americana com experiência no Departamento de Estado dos EUA. Fonte: Associated Press.