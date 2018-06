Ucrânia aprova polêmico projeto de lei e gera confrontos em frente ao Parlamento

A descentralização do poder era uma condição para uma trégua assinada em fevereiro que visa acabar com os combates entre as tropas do governo ucraniano e separatistas pró-Rússia que deixaram mais de 6.800 mortos. No entanto, muitos ucranianos se opõem a mudar a Constituição, dizendo que ameaça a soberania e independência do país.

Um total de 265 deputados no Parlamento, de 450 assentos, votaram nesta segunda-feira para aprovar as alterações propostas pelo presidente ucraniano, Petro Poroshenko. Três partidos estavam da coalizão majoritária no Parlamento, no entanto, se opuseram às mudanças constitucionais, que enfrentarão uma votação final na terça-feira. Fonte: Associated Press.