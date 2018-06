Ucrânia aprova status especial para áreas no leste

A lei, que oferece três anos de autonomia para essas áreas após as eleições previstas para 7 de dezembro, foi aprovada numa sessão fechada, de acordo com mensagem divulgada no Twitter pelo parlamentar Andriy Shevchenko. O Parlamento também aprovou uma legislação que garante ampla anistia para os separatistas, afirmou ele.

As propostas são parte de um pacto de paz preliminar assinado entre o governo da Ucrânia e separatistas no último dia 5, com apoio da Rússia e Europa. Os rebeldes, porém, dizem que só aceitam a independência plena de Kiev. Fonte: Dow Jones Newswires.