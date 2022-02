Ucrânia atrasa tropas da Rússia por mais uma noite, mas russos tomam duas cidades

KIEV - As forças armadas ucranianas disseram que, a partir das 6h desta segunda-feira, 28, conseguiram fazer com que o avanço das forças russas diminuísse o ritmo de sua ofensiva. No entanto, as forças de invasão russas conseguiram tomar duas pequenas cidades no sudeste da Ucrânia e a área ao redor de uma usina nuclear, informou a agência de notícias Interfax.

O Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia acusou as tropas russas de continuar atacando aeródromos civis e outras infraestruturas críticas, em violação do direito internacional humanitário. Explosões foram ouvidas antes do amanhecer desta segunda na capital Kiev e na grande cidade de Kharkiv, segundo relataram autoridades ucranianas. Mas as tentativas das forças terrestres russas de capturar os principais centros urbanos foram repelidas, acrescentaram.

“Ao mesmo tempo, todas as tentativas dos invasores russos de atingir o objetivo da operação militar falharam”, disseram os militares, em comunicado. “É possível repelir com sucesso os ataques dos grupos táticos do batalhão nas abordagens, forçando o inimigo a abandonar a ofensiva”.

Rússia toma duas cidades

Forças russas tomaram duas pequenas cidades no sudeste da Ucrânia e a área ao redor de uma usina nuclear. Segundo as informações da Interfax, os soldados encontraram forte resistência em outros lugares à medida que o isolamento diplomático e econômico de Moscou se aprofundava.

Após quatro dias de combates e um avanço russo mais lento do que alguns esperavam, uma delegação ucraniana chegou à fronteira com Belarus, aliada da Rússia, para negociações de cessar-fogo com representantes russos, disse a presidência ucraniana.

Explosões foram ouvidas antes do amanhecer na segunda-feira na capital Kiev e na principal cidade oriental de Kharkiv, disseram autoridades ucranianas. Mas as tentativas das forças terrestres russas de capturar os principais centros urbanos foram repelidas, acrescentaram.

O Ministério da Defesa da Rússia, no entanto, disse que suas forças tomaram as cidades de Berdiansk e Enerhodar, na região de Zaporizhzhia, no sudeste da Ucrânia, bem como a área ao redor da usina nuclear de Zaporizhzhia, informou a Interfax. As operações da planta continuaram normalmente, disse.

A Ucrânia negou que a usina nuclear tenha caído em mãos russas, segundo a agência de notícias. Houve combates ao redor da cidade portuária ucraniana de Mariupol durante toda a noite, disse Pavlo Kirilenko, chefe da administração regional de Donetsk, na televisão na segunda-feira. Ele não disse se as forças russas ganharam ou perderam terreno ou forneceu números de baixas.

Pelo menos 102 civis na Ucrânia foram mortos desde quinta-feira, com outros 304 feridos, mas teme-se que o número real seja "consideravelmente maior", disse a chefe de direitos humanos da ONU, Michelle Bachelet, nesta segunda-feira.

Um alto funcionário de defesa dos EUA disse que a Rússia disparou mais de 350 mísseis contra alvos ucranianos desde quinta-feira, alguns atingindo infraestrutura civil. "Parece que eles estão adotando uma mentalidade de cerco, que qualquer estudante de tática e estratégia militar lhe dirá, quando você adota táticas de cerco, aumenta a probabilidade de danos colaterais", disse o funcionário, falando sob condição de anonimato.

Sanções

O rublo despencou quase 30% em relação ao dólar nesta segunda, depois que nações ocidentais anunciaram no sábado sanções abrangentes, incluindo o bloqueio de alguns bancos russos do sistema de pagamentos internacionais Swift.

O Banco Central da Rússia se esforçou para administrar as consequências cada vez maiores das sanções, dizendo que retomaria a compra de ouro no mercado doméstico, lançaria um leilão de recompra sem limites e aliviaria as restrições às posições abertas em moeda estrangeira dos bancos. Também ordenou aos corretores que bloqueassem a tentativa de estrangeiros de vender títulos russos.

A China reiterou sua oposição às sanções e se recusou a condenar o ataque da Rússia à Ucrânia ou chamá-lo de invasão e repetidamente pediu negociações.

Japão e Coreia do Sul disseram que se juntariam à ação para bloquear alguns bancos russos dos sitema global de pagamentos Swift. A Coreia do Sul, um grande exportador de semicondutores, disse que também proibiria as exportações de itens estratégicos para a Rússia.

Várias subsidiárias europeias do Sberbank Rússia, de propriedade majoritária do governo russo, estavam falindo ou iriam falir devido ao custo reputacional da guerra na Ucrânia, disse o Banco Central Europeu.

O Reino Unido disse nesta segunda-feira que está tomando novas medidas contra a Rússia em conjunto com os Estados Unidos e a União Europeia, efetivamente cortando as principais instituições financeiras de Moscou dos mercados ocidentais.

Protestos

Protestos contínuos foram realizados em todo o mundo contra a invasão, inclusive na Rússia, onde quase 6 mil pessoas foram detidas em protestos contra a guerra desde a quinta-feira, disse o monitor de protestos OVD-Info.

O Conselho de Direitos Humanos da ONU concordou nesta segunda-feira com o pedido da Ucrânia de realizar um debate nesta semana sobre a invasão da Rússia, minutos depois que o enviado de Kiev disse ao fórum de Genebra que algumas das ações militares de Moscou "podem ser crimes de guerra".

O conselho de 47 membros adotou a proposta por 29 votos a favor, cinco contra, incluindo Rússia e China, e 13 abstenções depois que o embaixador da Rússia, Gennadi Gatilov, pediu uma votação nominal.

O presidente ucraniano, Volodmir Zelenski, pediu nesta segunda à União Europeia que permita que a Ucrânia se torne membro imediatamente. "Nosso objetivo é estar com todos os europeus e, o mais importante, ser igual. Tenho certeza de que é justo. Tenho certeza de que merecemos", disse ele em um discurso em vídeo compartilhado nas redes sociais.

O presidente dos EUA, Joe Biden, fará uma ligação com aliados e parceiros nesta segunda para coordenar uma resposta unida, disse a Casa Branca.

Os EUA disseram que Putin está intensificando a guerra com "retórica perigosa" sobre a postura nuclear da Rússia, em meio a sinais de que as forças russas estão se preparando para sitiar as principais cidades da Ucrânia.

Com a chuva de mísseis, quase 50 mil civis, principalmente mulheres e crianças, fugiram para países vizinhos, disse uma agência de ajuda da ONU.

Versões

A Rússia chama suas ações na Ucrânia de “operação especial” que, segundo ela, não foi projetada para ocupar território, mas para destruir as capacidades militares de seu vizinho do sul e capturar o que considera “nacionalistas perigosos”.

Os parceiros da Otan estão fornecendo à Ucrânia mísseis de defesa aérea e armas antitanque, disse o chefe da Otan, Jens Stoltenberg, em um tuíte nesta segunda-feira.

A Alemanha, que já havia congelado um gasoduto submarino planejado da Rússia, disse que aumentaria maciçamente os gastos com defesa, eliminando décadas de relutância em igualar seu poder econômico com influência militar.

A UE fechou todos os aviões russos fora de seu espaço aéreo, assim como o Canadá, forçando a companhia aérea russa Aeroflot a cancelar todos os voos para destinos europeus até novo aviso. A UE também proibiu os meios de comunicação russos RT e Sputnik. / AFP e REUTERS