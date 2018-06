Ucrânia chama rebeldes de terroristas e descarta negociações

KIEV - O Parlamento da Ucrânia qualificou nesta terça-feira, 27, os grupos rebeldes pró-Rússia que combatem no leste do país de "organizações terroristas", o que elimina formalmente a possibilidade de que negociações de paz possam acontecer.

O movimento ocorre em meio à intensificação do combate nessa região. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou que oficiais ucranianos devem discutir diretamente com os rebeldes o fim do conflito, que já matou mais de 5 mil pessoas, segundo as Nações Unidas.

O governo de Kiev sempre chamou de "terroristas" os rebeldes separatistas das auto-proclamadas repúblicas de Donetsk e Luhansk. No entanto, a ação do Parlamento faz com que eles se encaixem em leis antiterrorismo ucranianas, afirmou Oleksiy Melnyk, um analista militar do Razumkov Centre. Isso significa que o governo tem o direito a restringir seus movimentos na Ucrânia, bloquear suas contas e, mais importante, impedi-los de participar de negociações de paz. "O Parlamento envia uma mensagem a Moscou, a de que não irá negociar apenas com a Rússia e não com seus fantoches", disse Melnyk.