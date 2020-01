Ucrânia investiga se avião com 176 passageiros foi abatido no Irã

TEERÃ - Investigadores da Ucrânia que chegaram nesta quinta-feira, 9, a Teerã disseram considerar possível quem um míssil antiaéreo tenha atingido o avião Boeing 737 que caiu após ter decolado da capital do Irã, com 176 passageiros.

LEIA TAMBÉM > Relatório aponta que Boeing ucraniano pegou fogo antes de cair no Irã

Os ucranianos disseram que também estão considerando a falha do motor ou um ataque terrorista como possíveis causas do acidente com o voo 752 da Ukraine International Airlines.

Um relatório inicial divulgado nesta quinta-feira, 9, pelo Irã rejeitou a possibilidade dizendo que o avião estava em chamas enquanto ainda estava no ar.

A investigação preliminar do Irã citou relatos de testemunhas de que o avião estava queimando e observou que o vôo com destino a Kiev estava voltando para o aeroporto de Teerã por causa de um "problema" quando caiu na quarta-feira.

O voo da Ukraine International Airlines partiu de Teerã às 6h12 da manhã de quarta-feira e se aproximava de 8.000 pés quando perdeu abruptamente o contato com o controle de solo, disseram autoridades.

O relatório da Organização de Aviação Civil do Irã disse que testemunhas - no chão e entre a tripulação de outro vôo nas proximidades - relataram ter visto um incêndio enquanto o Boeing 737 800jet ainda estava no ar, seguido de uma explosão quando bateu em um campo próximo. um parque de diversões.

Um vídeo de uma câmera de televisão de circuito fechado postada no Twitter pela emissora estatal do Irã mostrou a escuridão antes do amanhecer de repente iluminada por um brilho laranja ardente e, em seguida, detritos em chamas espalhando-se por uma ampla área.

"A trajetória da colisão indicou que o avião estava inicialmente se movendo em direção ao oeste, mas depois de ter algum um problema, virou à direita e estava se aproximando do aeroporto novamente no momento do acidente", disse Ali Abedzadeh, chefe da Aviação Civil Organização, disse no relatório.

Horrific vid of the Boeing 737 of #Ukraine airline w/ 180 passengers burning in the sky & crashing just outside of #Tehran mins after taking off. #Iran is having a really dark day. Over 60 killed in the stampede, then scare of an all out war and now this. pic.twitter.com/Qvtf5hdwkg https://t.co/OGz90NdeH0 — Bahman Kalbasi (@BahmanKalbasi) 8 de janeiro de 2020

Autoridades iranianas disseram imediatamente após o acidente que o avião havia encontrado problemas técnicos, mas isso não apareceu no relatório, que também observou que não havia nenhum pedido de socorro da aeronave.

Grupo investiga se há detritos de mísseis

Um avião ucraniano com 45 especialistas e equipe de busca e salvamento chegou a Teerã no início da quinta-feira para participar da investigação, além de identificar e repatriar os corpos dos 11 ucranianos a bordo, incluindo os nove tripulantes.

Oleksiy Danylov, secretário do Conselho Nacional de Segurança e Defesa da Ucrânia, escreveu no Facebook que sua equipe quer procurar possíveis detritos de um míssil russo, o míssil de defesa aérea Tor, depois de ver relatórios on-line sobre a descoberta de possíveis fragmentos próximo ao acidente.

A Rússia assinou um contrato em 2005 para vender o sofisticado sistema de mísseis Tor ao Irã, sob as objeções dos diplomatas americanos. Conhecida pela designação da OTAN Gauntlet, possui um alcance de apenas 11 quilômetros e foi projetada para proteger o espaço aéreo em uma pequena área.

O sistema é implementado em um veículo rastreado com uma tripulação de quatro pessoas, que podem identificar alvos de forma autônoma e disparar mísseis, de acordo com o livro de referência “Russia's Arms”. O livro, publicado pelo exportador estatal de armas da Rússia, diz que o sistema foi “projetado destruir ”aviões, helicópteros, drones e mísseis em baixas altitudes.

Ele acrescentou que a comissão da Ucrânia inclui especialistas que ajudaram a investigar a queda de julho de 2014 do voo 17 da Malaysia Airlines na Ucrânia. O governo de Kiev também suspendeu todos os vôos ucranianos no espaço aéreo iraniano e iraquiano.

O relatório iraniano disse que tanto o gravador de dados de voo quanto o de voz da cabine foram recuperados, mas foram danificados. Abedzadeh disse que o Irã não compartilhará as chamadas caixas-pretas com a Boeing, mas outros países foram convidados a participar da investigação, de acordo com as diretrizes internacionais.

Os passageiros do avião eram na maioria iranianos, mas também incluíam europeus e 63 cidadãos canadenses. Em entrevista a repórteres em Ottawa na quarta-feira, o primeiro-ministro canadense Justin Trudeau disse que 138 deles estavam a caminho de Toronto. Ele prometeu que o acidente seria "completamente investigado".

"Os canadenses têm perguntas e merecem respostas", disse ele a repórteres quarta-feira em Ottawa.

Questionado se poderia "categoricamente" descartar que o avião não foi abatido, Trudeau disse que não, acrescentando que é muito cedo para especular sobre possíveis causas.

De acordo com os padrões descritos no Anexo 13 da Organização de Aviação Civil Internacional, o país onde ocorre um acidente lidera a investigação e é responsável por liberar informações relacionadas ao incidente. Funcionários de outros países podem ser incluídos para oferecer suporte técnico e de investigação.

Como os jatos da Boeing são fabricados e certificados nos Estados Unidos, as autoridades de segurança dos EUA têm o direito de participar da investigação de acidentes de acordo com as regras internacionais. No entanto, por causa das sanções impostas pelos Estados Unidos ao Irã, há desafios adicionais.

As agências governamentais americanas, incluindo o Conselho Nacional de Segurança nos Transportes, devem obter uma licença do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros para poder viajar para o país. Especialistas dizem que garantir essa licença é um processo complicado que pode levar meses ou até anos.

Problema técnico seria 'imporvável'

Vários especialistas em aviação dos EUA disseram duvidar um problema técnico que teria derrubado o avião, como sugeriram autoridades iranianas logo após o acidente. O Irã, no entanto, rejeitou fortemente a especulação de que um míssil possa ter atingido o avião.

O general Abolfazl Shekarchi, porta-voz das forças armadas, descreveu a conversa com a agência de notícias Mehr do Irã como "guerra psicológica" americana, além de "ridícula" e "mentira absoluta".

“A maioria dos passageiros deste avião eram jovens iranianos inestimáveis; tudo o que fazemos visa defender a segurança de nosso povo e país ", afirmou Shekarchi.

Cerca de quatro horas antes do acidente, as forças iranianas lançaram mais de uma dúzia de mísseis balísticos no Iraque, mirando uma base aérea iraquiana com pessoal dos EUA e uma instalação na cidade de Irbil, no norte, em resposta a um ataque aéreo americano na semana passada que matou o general Qassim Suleimani.

Jeff Guzzetti, que chefiou a divisão de investigação de acidentes da Administração Federal de Aviação até sua aposentadoria no ano passado, disse que evidências preliminares e publicamente disponíveis, como vídeos de testemunhas oculares do acidente e fotos dos destroços de organizações de notícias, sugerem que o avião foi derrubado deliberadamente. Ele acrescentou que o surgimento de mais evidências pode mudar sua visão.

"Para mim, temos todas as características de um ato intencional", disse Guzzetti ao The Washington Post. "Não sei se foi uma bomba, um míssil ou um dispositivo incendiário. Só sei que os aviões não se separam assim."

Marc Garneau, ministro dos Transportes do Canadá, disse que os dados de satélite sugerem que a aeronave teve uma "partida padrão" e depois perdeu o contato com as autoridades logo depois, indicando que "algo muito incomum aconteceu".

Garneau, um ex-astronauta, disse que o Canadá está disposto a ajudar na análise da caixa preta, se solicitado./ Com REUTERS e W.POST