Ucrânia convoca reservistas e quer forças de combate prontas

KIEV - A Ucrânia convocou todos os seus militares reservistas e ordenou que forças armadas fiquem prontas para o combate o mais rápido possível, disse a principal autoridade de segurança do país no domingo.

Andriy Paruby, o secretário do Conselho de Segurança, que reúne os principais chefes de Segurança e de Defesa do país, disse que um pedido também havia sido feito ao Ministério das Relações Exteriores para buscar a ajuda dos Estados Unidos e do Reino Unido para garantir a segurança da Ucrânia.

As decisões foram tomadas depois da votação da Câmara Alta do Parlamento russo, no sábado, que autorizou o presidente Vladimir Putin a enviar tropas para a Ucrânia.

Ucranianos de até 40 anos de idade são considerados aptos para o serviço militar. Na região sul da Crimeia, que tem uma maioria étnica russa e abriga uma base naval russa, grupos armados tomaram o controle de edifícios e instalações-chave.

As forças armadas, disse ele, vão reforçar a segurança em instalações de energia./ REUTERS