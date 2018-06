Ucrânia convoca reunião de emergência do conselho de segurança do país

KIEV - O presidente interino da Ucrânia convocou uma reunião de emergência do conselho de segurança nacional em Kiev neste sábado, 12, depois que separatistas pró-russos ocuparam prédios do governo na cidade de Slaviansk, leste do país.

"As 9h00 locais (15h00 de Brasília), uma reunião será realizada pelo conselho de segurança e defesa da Ucrânia devido à situação no leste do país", disse um porta-voz do presidente interino Oleksander Turchinov.

“Agressão” - A Ucrânia considerou os ataques de separatistas pró-russos no leste do país neste sábado como um "ato de agressão da Rússia", disse o ministro do Interior, Arsen Avakov.

"Unidades dos ministérios do Interior e da Defesa estão implementando um plano de resposta operacional", disse em comunicado publicado em sua página do Facebook./Reuters