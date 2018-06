Ucrânia detém grupo que pretendia tomar poder no leste Kiev,05/04/2014 - Forças de segurança da Ucrânia afirmaram ter detido neste sábado um grupo armado de 15 pessoas que estaria planejando tomar o poder em uma província no Leste do país, na fronteira com a Rússia. Segundo as forças de segurança ucranianas, foram apreendidas, com o grupo, 300 metralhadoras, um lançador de granadas, cinco pistolas, granadas e bombas de gasolina.