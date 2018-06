Shlapak afirmou também esperar que a Ucrânia ainda conte com recursos financeiros suficientes para pagar a dívida de US$ 3 bilhões com a Rússia até o prazo final, que é 20 de dezembro de 2015.

Falando a repórteres, Shlapak disse que se Kiev não fechar um acordo sobre o preço do gás, "obviamente, não vamos pagar nada, embora tenhamos o dinheiro para isso". Fonte: Dow Jones Newswires.