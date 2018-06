Ucrânia diz que ataques rebeldes continuam Um oficial de segurança da Ucrânia disse neste domingo que ataques pelos rebeldes pró-Rússia continuam apesar do cessar-fogo acordado por ambos os lados há mais de duas semanas. O coronel Andriy Lysenko, porta-voz do conselho nacional de segurança da Ucrânia, disse que dois homens das forças do país e 40 rebeldes morreram no último dia.