Ucrânia diz que invasão da fronteira será uma agressão

"Estou me dirigindo à Frota Russa no Mar Negro com uma demanda de que todas as forças militares permaneçam dentro dos limites que são determinados pelo acordo de fronteira. Qualquer movimento do exército fora dos limites dessa área será visto como uma agressão", disse Turchinov.

A declaração foi feita depois de o presidente da Rússia, Vladimir Putin, anunciar ontem um exercício militar não programado no Oeste do país. O Ministério da Defesa russo informou que o exercício não tem relação com a crise política na Ucrânia e será realizado conforme anunciado pelo presidente. Fonte: Dow Jones Newswires.