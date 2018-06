Ucrânia diz que muitos insurgentes foram mortos

Em um comunicado, Oleksandr Turchynov afirmou que dois soldados ucranianos perderam a vida e sete ficaram feridos nos conflitos.

Mais cedo, as forças pró-Rússia derrubaram dois helicópteros ucranianos em meio ao começo da ofensiva do governo contra a insurgência, que havia invadido prédios oficiais no leste do país, de acordo com relatos da mídia local.

O Kremlin disse que a ofensiva de Kiev "destruiu" o acordo obtido há algumas semanas sobre diminuição de tensões na crise da Ucrânia. Fonte: Associated Press.