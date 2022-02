Ucrânia diz que Rússia amplia ameaças militares para obrigá-la a fazer concessões

KIEV - O governo da Ucrânia acusou a Rússia nesta sexta-feira, 18, de ampliar as ameaças militares ao país para obrigar Kiev a fazer concessões - numa indicativa indireta à intensão ucraniana de se juntar à Otan. Além disso, o principal oficial de segurança da Ucrânia, Oleksiy Danilov, disse que os russos estão fazendo provocações no leste da Ucrânia para abrir caminho para um conflito armado entre os dois países.

Citando a inteligência ucraniana, Oleksandr Pavlyuk, chefe do comando do exército ucraniano no leste da Ucrânia, disse que há uma grande chance de que futuras provocações possam levar a baixas civis.

A Rússia está tentando "minar a situação, nos forçando a fazer concessões", disse a ministra para Territórios Ocupados, Irina Vereshchuk. A entrada da Ucrânia na Otan é a principal razão da pressão militar de Putin sobre Kiev, já que o líder russo considera este movimento uma ameaça à segurança da Rússia. Apesar de não haver indicativo de que essa adesão esteja num horizonte própria, a Ucrânia a coloca como um de seus objetivos de política externa, incluído até mesmo em sua Constituição.

Líderes apoiados pela Rússia no leste da Ucrânia colocaram civis em ônibus nesta sexta-feira e disseram que pretendiam retirar 700 mil pessoas da região, aumentando os temores do Ocidente de que a Rússia possa estar criando um pretexto para lançar uma ofensiva militar em grande escala.

Um jipe ​​russo UAZ também explodiu do lado de fora do prédio do governo da autoproclamada república separatista de Donetsk. "Tudo o que está sendo alimentado hoje pela Federação Russa através de seus protegidos no território das regiões de Donetsk e Luhansk é uma tentativa de provocar nossas forças armadas, nossas tropas a respostas que eles realmente queriam que fizéssemos", disse Danilov. "Não há ordens para libertar nossos territórios pela força", disse ele.

Ecoando declarações anteriores de autoridades ucranianas, Danilov disse que uma invasão em grande escala da Ucrânia é improvável, mas que a Ucrânia está preparada para novas provocações. Enquanto as pessoas no leste da Ucrânia estavam sendo retiradas e levadas para a Rússia, Vereshchuk disse que a Ucrânia estava disposta a recebê-los e pediu à comunidade internacional que permitisse um corredor mais amplo para os civis atravessarem o território do governo.

Ela também apelou para que a Alemanha e a França ajudem a fortalecer a missão de monitoramento de conflitos da Organização para Segurança e Cooperação na Europa (OSCE) no leste da Ucrânia. "Os ocupantes russos estão agravando a situação, criando um pano de fundo informativo contra o qual começam os ânimos de pânico", disse Vereshchuk.

"Quero dizer a essas pessoas que agora estão decidindo o que fazer, digo a essas pessoas que estão no território temporariamente ocupado: venha até nós. Estamos esperando por você, criaremos todas as condições possíveis para você ter um lugar para morar, para comer, para que você sinta que não está sozinho." /REUTERS