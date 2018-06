Ucrânia diz que suas tropas obtêm progresso avançando em áreas rebeldes

KIEV - As forças ucranianas hastearam a bandeira nacional em uma delegacia de polícia em Luhansk, uma cidade na fronteira com a Rússia que desde abril estava sob controle rebelde, disse neste domingo um porta-voz militar no que poderia ser um avanço nos esforços para derrotar os separatistas pró-russos.

Autoridades ucranianas disseram que, apesar de os rebeldes terem dificuldade em manter o controle sobre Luhansk, sua rota de apoio com a vizinha Rússia, o fluxo de armas e de combatentes de Moscou se acelerou.

Os ministros das Relações Exteriores da Ucrânia e da Rússia realizavam uma reunião neste domingo, em Berlim, embora pareça provável que a diplomacia será esmagada por um rápido desenvolvimento no campo de batalha.

Rússia nega estar ajudando os rebeldes e acusa Kiev, apoiado pelo Ocidente, de provocar uma crise humanitária devido ao uso indiscriminado da força contra a Ucrânia oriental de língua russa, que rejeitam o governo ucraniano.

Andriy Lysenko, um porta-voz militar da Ucrânia, disse que as forças do governo lutaram no sábado contra os separatistas na cidade de Luhansk e assumiram o controle da delegacia do distrito de Zhovtneviy.

"Eles içaram a bandeira nacional sobre ela", disse Lysenko um grupo de jornalistas.

As autoridades separatistas na Luhansk não puderam ser contatadas por telefone e um porta-voz separatista Donetsk, outro reduto rebelde no leste da Ucrânia, disse que não sabia o que tinha acontecido em Luhansk. / REUTERS