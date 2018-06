O Exército da Ucrânia informou ter sido atacada com disparos de artilharia vindos da Rússia. Em comunicado nesta sexta-feira, a sede das operações militares do governo no leste listou ao menos sete localizações onde os rebeldes atacaram as tropas ucranianas, sendo que em duas delas os separatistas contaram com apoio vindo do território russo.

Kiev tem acusado Moscou de fornecer armamentos e reforços aos rebeldes, mas o governo de Vladimir Putin nega veementemente a suposição.

As forças ucranianas estão tentando empurrar os rebeldes para o outro lado da fronteira, em um conflito que já deixou mais de 400 mortos e motivou dezenas de milhares de ucranianos a deixarem suas casas. Fonte: Associated Press.