Ucrânia é alvo de ciberataque em massa e sites do governo e de embaixadas ficam fora do ar

KIEV — Sites do governo da Ucrânia foram alvo de um ciberataque em massa nesta sexta-feira, 14. As páginas dos ministérios das Relações Exteriores e da Educação estão entre os atingidos, assim como as embaixadas no Reino Unido, Estados Unidos e Suécia.

O ataque ocorre no momento em que as tensões aumentam entre a Rússia e a Otan, a aliança militar ocidental, porque as tropas russas estão se concentrando na fronteira ucraniana, provocando temores de uma invasão.

Antes dos sites saírem do ar, uma mensagem foi publicada alertando os ucranianos para se prepararem para o pior. A mensagem reproduzia a bandeira ucraniana e o mapa do país riscado. Também havia uma referência a “terras históricas”.

"Ucranianos! … Todas as informações sobre você se tornaram públicas. Tenha medo e espere o pior. É o seu passado, presente e futuro", diz a mensagem.

Até o momento, os autores do ataque ainda não foram identificados. Mas autoridades ucranianas lembraram do “longo histórico” de ataques cibernéticos russos contra o país.

“Nossos especialistas já começaram a restaurar o trabalho dos sistemas de TI e a polícia cibernética abriu uma investigação”, disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Oleg Nikolenko, ao The Guardian.

O ataque ocorre em meio a conversas sobre as tensões na fronteira da Rússia com a Ucrânia, com participação dos Estados Unidos nas negociações.

A Rússia já esteve por trás de incidentes semelhantes antes, levantando temores de que isso possa marcar o início de uma agressão russa mais ampla contra a Ucrânia.

Poucas horas antes do ataque, Dmitri Alperovitch, especialista em segurança cibernética e cofundador da CrowdStrike, uma empresa líder na área, disse em uma discussão ao vivo do Washington Post que a Ucrânia já havia sido submetida a ataques cibernéticos crescentes, o que poderia ser um prelúdio para uma invasão. .

“Também estamos vendo um aumento de intrusões cibernéticas que parecem ser coleta de inteligência para a possível execução de uma operação cinética pelos russos”, disse ele. “Muitas pessoas, inclusive eu, esperam muito provavelmente que uma invasão da Ucrânia ocorra no próximo mês.”

Na manhã de sexta-feira, o Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia e o Ministério da Educação e Ciência publicaram nas mídias sociais que seus sites estavam inativos, e a mídia local informou que o principal site do governo do país, o Ministério de Situações de Emergência e o Ministério de Assuntos de Veteranos também foram afetados.

O ataque ocorreu imediatamente depois que uma enxurrada de esforços diplomáticos na Europa não conseguiu resolver a crescente crise sobre as demandas russas aos Estados Unidos e à Otan pedindo que a aliança não permita a adesão da Ucrânia ou de outros países do Leste Europeu.

A Rússia posicionou até 100.000 soldados e equipamentos militares perto da Ucrânia, com a inteligência dos EUA alertando que uma invasão está sendo planejada.

Autoridades russas negaram qualquer plano de ação contra a Ucrânia e insistem que o país tem o direito de enviar suas forças para qualquer lugar em seu território. Moscou também ameaçou abandonar quaisquer outras negociações de segurança em meio à recusa de Washington e da Otan em ceder diante de suas demandas.

O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, acrescentou na sexta-feira que espera que as forças dos EUA e da Otan usem as tensões como pretexto para aumentar suas forças na região. Ele também disse que a Rússia está pronta para novas sanções, que os países ocidentais ameaçaram impor se houver uma invasão da Ucrânia.

“Eles são capazes de tudo, mas tenha certeza de que estamos prontos para qualquer reviravolta. Quaisquer ilusões que possamos ter deixado na economia desapareceram nos últimos sete anos”, disse ele em entrevista coletiva na sexta-feira. “Todo mecanismo de vínculo econômico que depende de entidades controladas pelo Ocidente claramente contém riscos, mas estamos nos livrando deles de maneira rápida e consistente, principalmente nos setores de alta tecnologia.”

A Ucrânia foi o principal alvo do devastador ataque cibernético NotPetya em junho de 2017 que atingiu bancos, ministérios, metrô e outras organizações do país. Os Estados Unidos, o Reino Unido e a Grã-Bretanha e outros atribuíram o ataque aos militares russos, embora Moscou tenha negado qualquer participação.

O vírus se espalhou pelo mundo, impactando grandes empresas globais, incluindo a Merck, uma empresa farmacêutica; as companhias de navegação Maersk e FedEx; e outros, parando algumas operações de transporte./ W.POST, AP e REUTERS