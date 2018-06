Ucrânia e Holanda acordam transferência dos corpos

A transferência dos corpos para autoridades holandeses foi acordada porque a maior parte das vítimas do voo, que saia de Amsterdã com destino a Kuala Lumpur, é originária do país.

Em pronunciamento ao parlamento holandês em Haia nesta segunda-feira, o primeiro-ministro da Holanda, Mark Rutte, disse que os corpos serão identificados e encaminhados para as famílias o mais rápido possível. "Nós preferimos fazer a identificação na Holanda, mas isso ainda não está decidido", disse.

Um centro coordenado por especialistas holandeses foi montado na Cracóvia, primeiro destino dos corpos. O primeiro-ministro da Ucrânia informou no fim da manhã de hoje que os corpos já estão em vagões refrigerados prontos para seguir para a Cracóvia. Fonte: Dow Jones Newswires.