Ucrânia e rebeldes dizem estar prontos para cessar-fogo A Ucrânia e separatistas pró-Rússia pareciam cada vez mais perto de assinar um acordo para encerrar os quatro meses de combates. O presidente ucraniano Petro Poroshenko disse que está pronto para ordenar um cessar-fogo no leste do país na sexta-feira se um acordo de paz for assinado no mesmo dia durante as negociações em Minsk, na Bielorrúsia. Os rebeldes também disseram que estão prontos para declarar uma trégua na sexta-feira se um acordo com a Ucrânia for alcançado sobre a situação política para a região, onde a maioria fala russo.