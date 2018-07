Ucrânia emite novo mandado de prisão contra ex-premiê

A decisão mostra que as autoridades ucranianas permanecessem inflexíveis em relação à forte pressão do Ocidente para libertar a líder de oposição do país. Os Estados Unidos e a Europa acusam a sentença aplicada a Tymoshenko de ser motivada por questões políticas e exigem a libertação dela.

O advogado de Tymoshenko, Serhiy Vlasenko, disse que a prisão dela é por tempo indeterminado, o que viola a lei. "Tymoshenko foi presa para sempre", disse ele, de acordo com um comunicado no site da líder de oposição. "É uma brutal e flagrante violação da legislação atual." O tribunal se recusou a comentar o caso.

Tymoshenko está apelando da sentença de sete anos de prisão. Uma audiência-chave é esperada para a próxima segunda-feira. Ela foi condenada em outubro por abuso de poder enquanto negociava um contrato de importação de gás natural com a Rússia, em 2009. Tymoshenko alega inocência e acusa o presidente Viktor Yanukovych de ordenar a prisão dela para impedi-la de concorrer nas eleições. As informações são da Associated Press.