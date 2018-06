Ucrânia expulsa militantes pró-Rússia de prédios públicos no leste do país

KIEV - Policiais do Ministério do Interior da Ucrânia expulsaram na madrugada desta terça-feira, 8, manifestantes pró-Rússia que ocupavam prédios públicos na cidade de Kharkiv, no leste do país. Ao menos 70 deles foram presos, em uma ação que teve como objetivo retomar o controle sobre a região, em meio a temores de potências ocidentais de que a região seja invadida pela Rússia.

A operação foi anunciada pelo Ministro do Interior interino Arsen Avakov. Segundo ele, os prédios foram desocupados sem o uso de armas de fogo, com base na ação de tropas especiais. Em outras cidades, como Donetsk e e Lugansk, manifestantes seguem controlando prédios públicos. "Nós, do Ministério do Interior, escolhemos proteger a integridade e a independência da Ucrânia", escreveu o ministro.

Em resposta à iniciativa do governo ucraniano, o Kremlin divulgou um comunicado no qual acusou Kiev de incorporar militantes nacionalistas de extrema direita e mercenários americanos em suas tropas que desocuparam os prédios. "Pedimos imediatamente o fim de quaisquer ações militares, que aumentam o risco de uma guerra civil", disse o Ministério russo das Relações Exteriores por meio de nota.

De acordo com a chancelaria russa, eles pertencem à Greystone, a antiga Blackwater, conhecida por abusos cometidos durante a Guerra do Iraque. A companhia nega.

Russos étnicos do leste da Ucrânia decretaram ontem a independência de Donetsk, importante centro industrial do leste do país e marcaram um referendo sobre uma incorporação à Rússia para o dia 11 de maio. Kiev acusa Moscou, que já anexou a Península da Crimeia, no mês passado, de incitar a secessão da Ucrânia depois dos protestos que derrubaram o líder pró-russo Viktor Yanukovich em fevereiro. / NYT